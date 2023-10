Von: Björn Jahner | 11.10.23

Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK: Der Welttag der seelischen Gesundheit wurde 1992 von der World Federation for Mental Health ins Leben gerufen und findet jedes Jahr am 10. Oktober statt.

In diesem Jahr unterstreicht die Weltgesundheitsorganisation seine Bedeutung mit dem Thema „Mental Health Anywhere: Wahre Freunde überall“ und unterstreicht damit die globale Bedeutung des psychischen Wohlbefindens. Jüngste Statistiken zeigen, dass etwa eine von acht Personen mit psychischen Problemen konfrontiert ist, die ihr tägliches Leben und ihr allgemeines Wohlbefinden beeinträchtigen. In Thailand zeigt der Gesundheitsdatenspeicher des Ministeriums für öffentliche Gesundheit einen Anstieg der Fälle von psychischer Gesundheit. Insbesondere die Zahl der gemeldeten Depressionsfälle ist von 1,15 Millionen im Jahr 2021 auf 1,24 Millionen im Jahr 2023 gestiegen.

Als Reaktion auf die zunehmende Besorgnis über die psychische Gesundheit schlägt die dem Gesundheitsministerium unterstellte Abteilung für psychische Gesundheit eine umfassende dreigleisige Strategie vor.

Erstens liegt der Schwerpunkt auf der Beobachtung, um proaktiv Personen zu ermitteln, die dringend psychische Unterstützung benötigen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie älteren Menschen, Behinderten und Menschen mit chronischen Krankheiten liegt.

Zweitens geht es beim aufmerksamen Zuhören darum, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Betroffenen ihre Gefühle frei äußern können, was durch angemessene einfühlsame Gesten unterstützt wird. Den Abschluss des Konzepts bildet die Überweisung und Vermittlung, um sicherzustellen, dass Personen, die schwere emotionale Turbulenzen, eine verminderte Selbstregulierung oder Suizidneigung aufweisen, umgehend eine angemessene Betreuung und Intervention erhalten.