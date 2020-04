Mehr Selbstmorde in der Coronakrise

BANGKOK: Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronakrise mit zunehmender Arbeitslosigkeit und Armut hat die Zahl der Thais, die sich das Leben nehmen, emporschnellen lassen.

Das Komitee zur Förderung von Wissenschaft, Forschung und Innovation verweist auf ein Forschungspapier einer Gruppe von Akademikern der Universitäten Chiang Mai, Chulalongkorn, Thammasat, Thaksin, Khon Kaen und Burapha. Danach gab es in den ersten drei Aprilwochen 38 Selbstmordversuche, 28 verliefen tödlich. Die Gruppe wirft der Regierung vor, sie sei nicht ausreichend vorbereitet gewesen und habe nur zögerlich Abhilfe ergriffen, um die Auswirkungen der Covid-19-Beschränkungen auf die Menschen abzufedern, insbesondere auf Arbeiter, Freiberufler und die Armen in den Städten. Die Akademiker machen das nach ihrer Einschätzung verpfuschte Subventionsprogramm mit jeweils 5.000 Baht in drei Monaten dafür verantwortlich, dass Menschen den Suizid gesucht haben.

Um Selbstmorde zu verhindern, schlagen die Forscher die Einrichtung einer Hotline vor, die Beschwerden der Betroffenen entgegennimmt und sich mit ihren Beschwerden befasst. Weiter sollte die Regierung das Subventionsprogramm ausweiten, um mehr hilfsbedürftige Menschen zu erfassen, und die Sperrmaßnahmen in Gebieten mit geringem Risiko lockern.