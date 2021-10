Mehr Lockerungen und touristische Öffnung Thailands

BANGKOK: Nach der Bestätigung der Öffnung Thailands für vollständig geimpfte Flugreisende aus vorerst fünf Ländern mit niedrigem Covid-19-Risiko – China, Deutschland, Großbritannien, Singapur und die Vereinigten Staaten von Amerika – durch das „Centre for Covid-19 Situation Administration “ (CCSA), meldete sich Thailands Premierminister Prayut Chan-o-cha zu Worte und erläuterte weitere Details zum touristischen Neustart des Königreichs.

In seiner Ansprache an die Nation, die auch im Ausland mit Spannung verfolgt wurde, betonte Premierminister Prayut, dass weiterhin alle Maßnahmen zur Seuchenbekämpfung beibehalten würden, damit das Vertrauen internationaler Touristen in Thailand als ein sicheres Urlaubsziel in der Pandegestärkt wird.

„Wir werden die verbleibende Zeit im Oktober und November für die Vorbereitungen für die Wiedereröffnung des Landes nutzen und die Corona-Beschränkungen für Unternehmen und soziale Aktivitäten auf Grundlage der Empfehlungen des Gesundheitsministeriums lockern“, erklärte er. „Im Moment wollen Besucher aus vielen Ländern nach Thailand reisen, dennoch müssen wir vorsichtig sein“, fügte er hinzu.

„Was ich heute verkünden möchte, ist, dass alle zusammenarbeiten sollten“, sagte der Premierminister. „Ich möchte auch die Bevölkerung zur Mitarbeit auffordern. Dies wird ein kleiner Anfang für die Menschen sein, damit sie ihren Lebensunterhalt wieder bestreiten können“

Premier Prayut führte fort: „Wenn alle Thais ihre Kräfte bündeln, werden sie immer mehr erreichen als erwartet. Ich weiß, dass alle hart arbeiten, um sicherzustellen, dass dies [die Wiedereröffnung] geschehen wird“, sagte Premier Prayut.

„Ich spreche heute hier zu Ihnen, um unsere Bereitschaft zu bekräftigen, uns die Hände zu reichen und den thailändischen Tourismus wieder aufleben zu lassen. Ich möchte die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit suchen, um der Welt zu zeigen, wie gut Thailand auf die Wiedereröffnung vorbereitet ist“, so der Premierminister.

CCSA-Sprecher Taweesilp Visanuyothin erklärte, seine Behörde habe am Donnerstag beschlossen, vollständig geimpften Personen aus Großbritannien, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Singapur und China die Einreise in das Königreich zu gestatten, wenn sie vor ihrer Ankunft vom 1. November bis 31. Dezember einen RT-PCR-Test bestehen.

Bei Reisenden aus diesen fünf Ländern sei das Risiko einer Ausbreitung von Covid-19 gering, sagte er und wies darauf hin, dass sie bei ihrer Ankunft nicht unter Quarantäne gestellt werden müssten.

Die bisher vier für Touristen geöffneten Reiseziele – Phuket und Teile von Surat Thani (Koh samui, Koh Phangan und Koh Tao), Phang-nga und Krabi – werden vom 1. bis 30. November um 15 Provinzen von wirtschaftlicher und/oder touristischer Bedeutung erweitert.

Zu den 15 Provinzen gehören Bangkok, Samut Prakan (nur der internationale Flughafen Suvarnabhumi), Prachuap Khiri Khan (Bezirk Hua Hin) sowie ganz Krabi und Phang-nga, informierte Dr. Taweesilp.

Ab dem 1. Dezember würden weitere 16 größere Provinzen hinzukommen, darunter Chiang Rai, Mae Hong Son, Lamphun, Phrae und Sukhothai. Das Operationskomitee der CCSA müsse noch die gesamte Liste der zusätzlichen Provinzen fertig stellen, erklärte Dr. Taweesilp.

Das CCSA kündigte am Donnerstag auch an, dass ab Samstag die Zahl der „dunkelroten Provinzen“ von 29 auf 23 reduziert und die nächtliche Ausgangssperre verkürzt wird. Auch sollen wieder mehr Geschäftsbereiche öffnen dürfen.

Die Zahl der „roten Provinzen“ wird ebenfalls von 37 auf 30 sinken.

Zu den 23 „dunkelroten Provinzen“ gehören:

Bangkok, Kanchanaburi, Chanthaburi, Chonburi (einschließlich Pattaya), Chachoengsao, Tak, Nakhon Pathom, Nakhon Nayok, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Nonthaburi, Pathum Thani, Prachinburi und Pattani.

In den dunkelroten Kontrollzonen wird die Ausgangssperre von bisher 22.00 bis 04.00 um zwei Stunden gekürzt – sie gilt ab Samstag von 23.00 bis 03.00 Uhr. Lebensmittelgeschäfte und Märkte dürfen dann bis 22.00 Uhr öffnen.

Kinos, Gaststätten, Theater, Sportstadien, öffentliche Parks und Einkaufszentren dürfen ab Samstag bis 22.00 Uhr öffnen. Den Betrieb aufnehmen dürfen darüber hinaus auch Betreuungsstätten für ältere Menschen, in öffentlichen Verkehrsmitteln dürfen wieder alle Fahrgastplätze genutzt werden.

In Handels-, Kongress- und Ausstellungszentren sowie ähnlichen Einrichtungen in Hotels und Einkaufszentren können Events mit bis zu 500 Personen veranstaltet werden, allerdings müssen die Speisen in Einzelportionen serviert werden, und die Teilnehmer müssen Nasen-Mund-Schutz-Masken tragen. Die Durchführungszeit von Events dieser Art und von Kongressen ist auf zwei Stunden beschränkt, darüber hinaus müssen sie um 22.00 Uhr beendet sein.

Shopping Malls – mit Ausnahme derjenigen in dunkelroten Kontrollzonen, dürfen wieder zu ihren normalen Betriebszeiten öffnen.

Vergnügungsstätten des Nachtlebens, einschließlich Bars, Nachtclubs und Karaoke-Salons, bleiben nach Aussage von Dr. Taweesilp wegen des hohen Covid-19-Infektionsrisikos vorerst weiter geschlossen.

Sanan Angubolkul, Präsident der Thailändischen Handelskammer, der ebenfalls an der CCSA-Sitzung am Donnerstag teilnahm, sagte, dies sei ein positives Signal für alle Branchen, Maßnahmen zur Verringerung des Infektionsrisikos vorzubereiten und die Wirtschaft voranzubringen.