KRABI: Die weltweit bekannte Maya-Bucht bleibt auf unbestimmte Zeit für Touristen geschlossen.

Der Strandabschnitt war im Jahr 2000 Kulisse für den Hollywood-Film "The Beach" mit Leonardo DiCaprio und sollte zuerst ab Oktober und dann ab November wieder eröffnet werden. Die Bucht war zum Juni für Urlauber geschlossen worden, damit sich das Ökosystem, vor allem die Korallenriffe, erholen konnte. Jetzt heißt es bei der Nationalparkbehörde, der Strand werde erst wieder eröffnet, wenn die Ökologie ihren ursprünglichen Zustand wiedererlangt habe. Laut Vorapot Lomlim vom Nationalpark Hat Noppharat Tara und Phi Phi konnten sich die Korallen in den vier Monaten nicht ausreichend erholen. Der massive Zustrom von Besuchern in den letzten Jahren habe der Ökologie ernsthaften Schaden zugefügt. Er fügte hinzu, die mehr als 1.000 in der Bucht gepflanzten Korallen brauchten Jahre, um ausgewachsen zu werden. Vorapot wollte keinen Zeitpunkt nennen, zu dem Touristen die Maya-Bucht wieder aufsuchen können.

Watpol Chantaro, Präsident des Reiseveranstalterverbands Phi Phi Leh Island, erklärte, eine langfristige Schließung der Bucht werde sich nachteilig auf den lokalen Tourismus auswirken. Ausländische Touristen hätten bereits Touren zu der Maya-Bucht gebucht. Der Verband wird in der kommenden Woche auf einer Tagung nach Lösungen suchen. Watpol erwartet eine Petition, die dem Gouverneur der Provinz Krabi und den zuständigen Regierungsbehörden zugeleitet wird.