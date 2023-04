PATTAYA: Am Sonntag (2. April 2023) gerieten in den frühen Morgenstunden zwei rivalisierende Gruppen junger Erwachsener um 03.20 Uhr in einem Pub in Pattaya aneinander, wobei zahlreiche Menschen verletzt wurden. Die gewalttätigen Kontrahenten bewarfen sich gegenseitig mit Flaschen und prügelten vor den Augen von Polizeibeamten aufeinander ein.

Die gewalttätige Auseinandersetzung brach im Pub „YES Pattaya“ an der Third Road aus.

Zwei Gruppen junger Erwachsener beschimpften sich gegenseitig und bewarfen sich mit Alkoholflaschen, als Polizeibeamte und Rettungskräfte der Sawang Boriboon Rescue Foundation eintrafen.

Die Gruppen hörten Berichten zufolge nicht auf, obwohl die Polizei bereits vor Ort war. Sechs Verletzte wurden aus dem Pub gerettet und in verschiedene Krankenhäuser gebracht, ausgenommen diejenigen, die zuvor entkommen waren und sich selbst ins Krankenhaus begeben hatten.

Schließlich gelang es den Beamten, die Schlägerei zu beenden. In dem Veranstaltungsort wurden große Blutpfützen und zerbrochene Glasflaschen entdeckt. Die Szene wurde als chaotisch beschrieben, und es war unklar, was die Schlägerei ausgelöst hatte und wer die Angreifer waren, wer einfach in das Handgemenge geriet und wer sich verteidigte.

Die Polizei arbeitet daran, jeden der Hauptverdächtigen anhand von CCTV-Aufnahmen zu identifizieren. Das Lokal wird von den Beamten genau überwacht, um eine mögliche Wiederholung zu verhindern.

Viele Kommentatoren in den sozialen Medien wiesen auch auf die Uhrzeit des Vorfalls hin und fragten, warum das Lokal nicht um 02.00 Uhr morgens geschlossen wurde, der gesetzlichen Sperrstunde für Nachtlokale in den Vergnügungszonen in Pattaya. Die Polizei von Pattaya hat diese Frage nicht sofort beantwortet.

Erst letzte Woche führte die Polizei in Pattaya eine Razzia im Flexx-Club in der Walking Street durch, der angeblich nach der gesetzlichen Sperrstunde geöffnet war.

In der Zwischenzeit hat die thailändische Alkoholindustrie zugesagt, nach den Wahlen im Mai eine Petition an die neue Regierung zu richten, um die Schließzeiten in Tourismusgebieten gesetzlich zu verkürzen. Diese Kampagne läuft nun schon seit vielen Monaten, wobei Gegner und Befürworter immer wieder politisch aneinandergeraten.