Von: Björn Jahner | 08.12.21

BANGKOK: Ein bekannter, bereits mehrere Male in die Schlagzeilen der Medien geratener „Massage-Parlour“ in Pinklao fand innerhalb von 24 Stunden einen neuen Besitzer, nachdem das Etablissement am Dienstag in einer Facebook-Gruppe für Unternehmensakquisition zum Kauf angeboten wurde.

Für das Massage-Imperium, das sich auf einem drei Hektar großen Grundstück an der Arun Amarin Road im Bezirk Bangkok Noi befindet und aus drei voll ausgestatteten fünfstöckigen Gebäuden besteht, wurde ein Verkaufspreis von 470 Millionen Baht erzielt.

Laut dem Facebook-Posting soll das Geschäft einen monatlichen Nettogewinn von bis zu 6 Millionen Baht erwirtschaften, während die Lizenzen für die „Body-Massage“ und dazugehörige Café „legal erworben“ wurden.

Der Eigentümer erklärte am Mittwoch gegenüber der Presse, dass das Geschäft nur einen Tag nach der Veröffentlichung der Verkaufsanzeige bereits einen neuen Besitzer gefunden hatte. Der Verkauf wird in Kürze abgeschlossen sein, nachdem die genauen Einzelheiten ausgearbeitet wurden, fügte er hinzu.

Gegenüber der Presse erklärte er, dass er sich zum Verkauf entschlossen hatte, da es in seiner Familie keinen Erben gebe, der es übernehmen könnte.