Von: Björn Jahner | 29.10.20

PATTAYA: Am Samstag, 31. Oktober um 13.00 Uhr findet im Begegnungszentrum Pattaya (BZ) ein Vortrag zum Thema „Martin Luther - Seine Zeit und seine Thesen statt“ statt. Referent ist Peter Hirsekorn.

Am 31. Oktober 1517 nagelte der Augustinermönch und Theologieprofessor Martin Luther seine 95 Thesen gegen die Ablass-Bulle Papst Leo X. an das Portal der Schlosskirche in Wittenberg. Was bewegte ihn dazu und wie sahes zu dieser Zeit aus im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation? Doch wie "heilig" und wie "deutsch" war es denn eigentlich? Um diese Themen geht es in Peter Hirsekorns Vortrag mit anschließender Diskussion.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist frei. Mehr erfahren Sie im BZ-Blog.

Begegnungszentrum Pattaya, Naklua Road (zw. Soi 11 & 13 / „Soi Borussia Park“). Standort auf Google Maps.