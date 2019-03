Von: Redaktion DER FARANG | 12.03.19

BANGKOK: Alle, die in Thailand besonders unter Luftverschmutzung leiden, leben nach einer Studie bis zu vier Jahre weniger.

Die Lebenserwartung in Gebieten mit schlechter Lebensqualität soll sich im Durchschnitt um mehr als zwei Jahre verringern. Die Einwohner Bangkoks leben 2,4 Jahre weniger, während die Menschen in Chiang Mai und Chiang Rai 3,6 bzw. 3,9 Jahre früher sterben. Der Bericht des Air Quality Life Index wurde von der University of Chicago veröffentlicht. Im Jahr 1998 verkürzte die Luftverschmutzung durch Industrie und Fahrzeugemissionen das Leben der Menschen lediglich um 1,7 Jahre. 87 Prozent der Bevölkerung leben in Gebieten, in denen die Umweltverschmutzung die Richtlinien der Weltgesundheitsorganisation überschreitet. Selbst unter strengeren thailändischen Regierungsstandards atmen drei von vier Menschen „ungesunde“ Luft.