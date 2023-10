Von: Björn Jahner | 19.10.23

Foto: The Nation

LOPBURI: In einem letzten Versuch zu beweisen, dass „Krasue-Geister“ nicht existieren, wandte sich ein Bezirkschef in der Provinz Lopburi an Autoritätspersonen wie den Provinzgouverneur.

In einem dringenden Schreiben an den Gouverneur erklärte der Bezirksvorsteher von Mueang, Phitsanu Praphathanan, dass die Dorfbewohner in mehreren Teilen des Bezirks Mueang und den angrenzenden Tha-Wung-Bezirken in Panik geraten seien, nachdem ein Dorfbewohner behauptet hatte, einen „Krasue-Geist“ gesehen zu haben.

Der Bezirksvorsteher sagte, dass das, was die Dorfbewohner für einen Geist hielten, in Wirklichkeit ein Hühnerdieb war, der die Maske einer alten Frau mit langem, grauem Haar und Reißzähnen trug.

Die Gerüchte über den angeblichen Geist wurden weiter angeheizt, als Fernsehsender und lokale Zeitungen auf den Zug aufsprangen.

Viele Thais, insbesondere in ländlichen Gebieten, glauben, dass sich verfluchte Menschen nachts in Krasua-Geister verwandeln. Diese Geister treiben angeblich nur mit ihren Köpfen und Eingeweiden in der Dunkelheit umher und ernähren sich von den Eingeweiden und Abfällen von Tieren.

In seinem Brief an den Gouverneur erklärte Phitsanu, dass er eine logische Erklärung für diese „Krasua-Geister“-Begegnung habe.

Er sagte, dass die Panik von dem in Tha Wung lebenden Wichian Duangket ausging, der seinen Nachbarn erzählte, dass er eines Nachts Mitte September eine Begegnung mit einem Geist gehabt habe.

Wichian behauptete, den Geist einer Frau mit grauem Haar gesehen zu haben, die große Reißzähne zeigte, als sie ihn anlächelte.

Phitsanu sagte, dass diese Geschichte von vielen Leuten immer wieder erzählt wurde, bis sie anfing, den Menschen Angst zu machen.

Phitsanu sagte jedoch, dass der Häuptling des Dorfes Moo 7, der neben Wichian wohnt, am Morgen, nachdem er angeblich den Geist gesehen hatte, eine Maske vor dem Haus fand. Die Maske sah aus wie die von Wichian beschriebene alte Frau.

Der Bezirkschef sagte, dass er alle Verwaltungsorganisationen und Dorfvorsteher angewiesen habe, die Dorfbewohner zu warnen, sich vor Dieben zu hüten, anstatt sich vor nicht existierenden Geistern zu fürchten.

Die Geschichte des so genannten Krasua-Geistes wurde jedoch zu einem so heißen Thema, dass der Moderator der Talkshow „Hone Krasae“ (Heiße Themen) von Kanal 3 beschloss, das Thema aufzugreifen.

An der Sendung nahmen Wichian und die Moderatoren einiger beliebter TV-Talkshows teil, die sich mit Geistergeschichten befassen. In der Sendung betonte Wichian, dass das Wesen, dem er in jener Nacht begegnete, nicht wie die gefundene Maske aussah.

Zwei Moderatoren von Sendungen, die sich mit Geistergeschichten befassen, betonten indessen, dass es in Thailand tatsächlich „Krasua-Geister“ gibt, und einer von ihnen zitierte sogar ein thailändisches Gesetz, in dem diese so genannten Geister erwähnt werden.

Ein anderer Moderator appellierte an die Öffentlichkeit, diese „Krasua-Geister“ in Ruhe zu lassen, da es sich um erbärmliche Personen handele, die unter Flüchen litten.