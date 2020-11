BANGKOK: Wegen eines Server-Problems in Japan war am Montag die Line Messaging-App für 15 Minuten nicht verfügbar, teilte das Line-Büro in Thailand mit.

Die beliebteste App für mobile Nachrichten in Thailand war ab 12.45 Uhr nicht aufrufbar oder hatte für einige Benutzer instabile Verbindungen, bis sie 15 Minuten später wieder normal funktionierte. Laut einer Nielsen-Umfrage gehören die Thais mit 45 Millionen Nutzern in diesem Jahr zu den größten Fans von Line. Der kurze Ausfall am Montag führte dazu, dass #LineCollapse der beliebteste thailändischsprachige Hashtag war.