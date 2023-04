BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat eine Kampagne zur Förderung des Inlandstourismus in allen Regionen Thailands gestartet, bei der atemberaubende Licht- und Tonshows gezeigt werden, die der Tourismusindustrie einen Wert von mindestens 180 Milliarden Baht bringen sollen.

Laut dem Minister für Tourismus und Sport, Phiphat Ratchakitprakarn, habe eine Umfrage über das Verhalten der thailändischen Touristen im dritten Quartal 2022 ergeben, dass die Touristen während der Pandemie immer noch lieber mit dem Auto fahren und innerhalb ihrer eigenen Region reisen.

Als Reaktion darauf hat die TAT eine Kampagne entwickelt, die sich an die „Millennials“ der Generation Y richtet, die gerne neue Erfahrungen sammeln. Die Initiative umfasst touristische Attraktionen aus allen fünf Regionen, die in Form von Shows präsentiert werden, um den Inlandstourismus zu fördern und den Unternehmen der Tourismusbranche in allen Regionen Einnahmen zu verschaffen.

Die Veranstaltung in der Zentralregion findet vom 29. bis 30. April 2023 sowie am 4., 6. und 7. Mai 2023 im Iconsiam, am 30. April 2023 im Gebäude der Zentralpost und vom 29. April bis 7. Mai 2023 im Vachirabenjatas Park („Railway Park“) in Bangkok statt.

Die Veranstaltung für die südliche Region findet vom 20. bis 28. Mai 2023 in Nakhon Si Thammarat statt, die Veranstaltung für die nördliche Region ebenfalls vom 20. bis 28. Mai 2023 in Chiang Rai, die Veranstaltung für die östliche Region vom 27. Mai bis 4. Juni 2023 in Rayong und die Veranstaltung für die nordöstliche Region ebenfalls vom 27. Mai bis 4. Juni 2023 in Nakhon Phanom.

Es wird erwartet, dass diese Veranstaltungen einen Einnahmen von mindestens 180 Milliarden Baht generieren und mindestens 18 Millionen Inlandsreisen pro Monat anregen werden. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Kurzwahl 1672.

Was den Tourismus während des Songkran-Festes anbelangt, so schätzte Khun Phiphat, dass rund 18 Milliarden Baht ausgegeben wurden, was höher ist als erwartet.