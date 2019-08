Thailändische Medien berichteten ausführlich über die Tragödie des Dugong im Golf von Thailand. Foto: The Nation

BANGKOK: Hollywoodstar Leonardo DiCaprio hat auf Instagram die Geschichte des Dugong-Babys in Thailand veröffentlicht, das vor über einer Woche an der Einnahme von Plastik gestorben ist.

„Ein geliebtes Baby-Meeressäugetier in Thailand ist gestorben, nachdem es Plastik konsumiert und einen Schock erlebt hatte", postete er auf Instagram. „Der junge Dugong wurde Mariam genannt, nachdem Meeresbiologen ihn im April in Südthailand als verwaist und verloren entdeckt hatten", fügte er unter Berufung auf einen Nachrichtenbericht von Associated Press hinzu.

„Bald hatte Mariam die Herzen auf der ganzen Welt erobert, als ein Video von ihr im Internet verbreitet wurde", schrieb er neben einem Foto, das Sirachai Arunrugstichai von AP von der Seekuh aufgenommen hatte. Am Sonntagmorgen um 11.20 Uhr hatte der Bericht ungefähr eine Million Likes und 13.000 Kommentare auf sich gezogen. Thailändische Medien berichteten ausführlich über die Tragödie des Dugong im Golf von Thailand, auch in der Hoffnung, dass so das Bewusstsein für die Verwendung von Plastik im Königreich und im Rest der Welt geschärft wird.