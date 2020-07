Von: Redaktion DER FARANG | 04.07.20

PATTAYA: Zwei Kilometer vor der Insel Sak ist am Freitagnachmittag eine noch nicht identifizierte männliche Leiche im Meer treibend entdeckt worden.

Laut Oberstleutnant Somphon Nakkampan von der Pattaya Polizei ist die Leiche asiatischer Abstammung, aber von unbekannter Nationalität. Es soll sich um einen Mann in den Dreißigern handeln. Er trug kurze Jeans und ein schwarzes T-Shirt. An seinem Körper wurden keine Anzeichen eines Kampfes gefunden. Nach Angaben der Polizei soll der Mann mindestens drei Tage zuvor gestorben sein. Der Kapitän eines Fischerbootes vermutet, dass es sich um einen vermissten Matrosen handelt, der vor zwei Tagen von einem Boot gefallen sein soll. Die Leiche wurde zur Obduktion in ein Krankenhaus gebracht.