Von: Redaktion DER FARANG | 17.09.20

BANGKOK: Das Kabinett hat am Dienstag grünes Licht für die Verlängerung der Lebensdauer von Taxis von 9 auf 12 Jahre gegeben, um die finanzielle Belastung der Taxifahrer während der Covid-19-Krise zu verringern.

Die Minister stimmten auch der Streichung der obligatorischen Installation von GPS in Taxis zu, was bedeutet, dass Taxifahrer ihre Smartphones benutzen können, um die Fahrdaten ihrer Fahrzeuge zu verfolgen. Beide Maßnahmen gehörten zu den sechs Forderungen, die der Berufsverband der Taxifahrer in der Vorwoche bei einer Kundgebung vor dem Regierungsgebäude gestellt hatte.

Der Verband will auch, dass die Regierung einen Gesetzesentwurf verwirft, der es erlaubt, private Fahrzeuge für Ride-Hailing-Dienste (Buchung von Fahrten über Apps) zu nutzen. Weiter soll der Staat den Preis für Taxikraftstoff kontrollieren, die Zinsen für taxi-bezogene Kredite begrenzen und die Taxiversicherung reduzieren.