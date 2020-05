BANGKOK: Die Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives (BAAC) will am Freitag mit der Auszahlung der staatlichen Zuwendung von jeweils 5.000 Baht an zehn Millionen Landwirte beginnen.

Die BAAC rechnet damit, das Geld jeden Tag an eine Million Haushalte zu überweisen, bestätigte Landwirtschaftsminister Chalermchai Sri-on. Das Cash-Handout-Programm des Ministeriums zielt darauf ab, den Bauern 15.000 Baht pro Haushalt zur Verfügung zu stellen, die in drei Monatsraten ausgezahlt werden. Das Programm soll maximal 10 Millionen Haushalte mit einem Budget von 150 Milliarden Baht abdecken. Die Kampagne ähnelt der Cash-Handout-Kampagne des Finanzministeriums - auch bekannt als „Rao Mai Thing Gun" („Wir lassen niemanden zurück“) - an Selbständige, die vom Covid-19-Ausbruch betroffen sind.