Ladegeräte für Leaf

Von: Redaktion DER FARANG (kabu) | 22.06.19

THAILAND: Das an der Börse gelistete Unternehmen Delta Electronics wird für den japanischen Autobauer Nissan Ladesysteme für Elektrofahrzeuge (EV) installieren. Das Abkommen unterstützt Thailands Elektrifizierungsziel von 1,2 Millionen Einheiten auf der Straße bis zum Jahr 2036.

Nissan stellt damit für die Käufer seines Elektrofahrzeugs Leaf Ladestationen nach internationalem Standard zur Verfügung. Die Partnerschaft wird durch einen Frost & Sullivan-Bericht gestützt, in dem festgestellt wurde, dass für thailändische Verbraucher eine bequeme und flexible Lademöglichkeit einer der drei wichtigsten Gründe für den Kauf eines Elektrofahrzeugs ist. Für das Laden zu Hause und am Arbeitsplatz wird Delta Electronics ein Ladegerät mit 7,36 kW zur Verfügung stellen. Öffentliche Ladestationen werden mit Quick EV-Ladegeräten (50 kW) versorgt. Nissan stellt Ladegeräte in 32 zertifizierten Showrooms landesweit zur Verfügung. Der brandneue Leaf kann seit Mai bestellt werden. Die zweite Generation kostet 1,9 Millionen Baht.