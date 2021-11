BANGKOK: Mehr als 6.600 Ankünfte am ersten Tag der touristischen Öffnung – Am Montag (1. November), dem ersten Tag der Wiedereröffnung Thailands für vollständig geimpfte Besucher aus Ländern mit niedrigem Covid-19-Risiko, erreichten 3.000 Passagiere auf 61 kommerziellen Flüge den internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok. Darüber hinaus reisten über 3.613 Passagiere über andere Flughäfen am Montag nach Thailand ein.

BANGKOK: Alkoholverbot nach 21 Uhr bleibt bestehen – Gastronomen haben die Stadtverwaltung aufgefordert, ihnen den Ausschank von Alkohol bis um 23.00 Uhr zu gestatten, doch Bangkoks Gouverneur lehnte dies zunächst ab.

BANGKOK: Pizer-Impfung für Einwohner der südlichsten Grenzprovinzen – Im Kampf gegen die steigende Zahl der Neuinfektionen in den südlichsten Grenzprovinzen des Landes – Narathiwat, Songkhla, Pattani und Yala – hat das Gesundheitsministerium beschlossen, den Einwohnern in den Gebieten zwei Impfungen mit dem Covid-19-Impfstoff von Pfizer zu verabreichen, informierte der Sprecher des „Centre for Covid-19 Situation Administration“ Dr. Apisamai Srirangsan am Montag die Presse. Er fügte hinzu, dass im tiefen Süden alle drei Virusstämme – Alpha, Beta und Delta – nachgewiesen wurden.

BANGKOK: Erste Touristen kamen aus Japan – Die erste Gruppe ausländischer Besucher, die am Tag der Wiedereröffnung Thailands für den internationalen Tourismus den internationalen Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok erreichte, waren Passagiere eines Fluges von All Nippon Airways von Tokio nach Bangkok.