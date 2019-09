Von: Björn Jahner | 26.09.19

PATTAYA: Feinschmecker aufgepasst! Das Restaurant Casa Pascal an der Second Road in Süd-Pattaya verwöhnt seine Gäste in den nächsten Wochen mit raffiniert zubereiteten, französischen Spezialitäten aus dem Elsass.

Vorspeisen

Weinbergschnecken, gebacken in Knoblauchbutter und Weißwein (290++)

Gebratene Entenstopfleber auf Knochenmark, glasierter Rote Beete, Zwiebel-Confit und Fava Bohnen (590++)

Terrine von Gewürztraminer Entenstopfleber, Herbstsalat mit Walnüssen, Sonnenblumenkernen und Kürbiskernen (590++)

Pot-au-feu: Geschmacksvolle Rindfleischsuppe mit Knochenmark, Rindfleisch und Gemüse (320++)

Hauptgerichte

Elsässische Fleischplatte: Geräucherter Schweinehals, geräucherter Speck, Ochsenzunge (490++)

Elsässische Wurstplatte: Straßburger Wurst, Montbéliard-Wurst, Leberwurst, Blutwurst (530++)

Elsässer Fleisch- und Wurstplatte für sehr großen Appetit: Geräucherter Schweinehals, Speck, Ochsenzunge, Straßburger Wurst, Leberwurst, Blutwurst (690++)

„Royale Sauerkraut“, mit Sekt an IhremTisch zubereitet: Geräucherter Schweinehals, Speck, Ochsenzunge, Straßburger Wurst, Leberwurst, Blutwurst (890++)

Herzhafte, geschmorte Schweinshaxe in Rotwein, Gemüse und Kartoffeln (560++)

Gebratene Schweinshaxe, außen knusprig und innen herrlich saftig (520++)

„Süri Leberle“: Saure Kalbsleber mit in Butter angebratenen und mit altem Rotweinessig abgelöscht (560++)

„Süri Nierle”, Saure Kalbsnierchen mit Schalotten in Butter angebraten und mit altem Rotweinessig abgelöscht (560++)

Geräucherter Kasseler Kamm: Schweinshals (450++)

Geräucherter Bauernspeck (450++)

Leberwurst und Blutwurst: 3 Würste nach Wahl (450++)

Die kulinarischen Spezialitäten aus dem Elsass sind nur für eine begrenzte Zeit erhältlich, eine Tischreservierung wird empfohlen.

Das Restaurant Casa Pascal befindet sich an der Second Road in Süd-Pattaya, schräg gegenüber der Royal Garden Plaza. Standort und Anfahrt mit Google Maps. GPS: 12.928697, 100.879844.

Tischreservierung, Tel.: 038-723.660. Infos: www.casa-pascal.com.