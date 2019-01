Von: Redaktion DER FARANG | 17.01.19

BANGKOK: „Künstliche Intelligenz“ soll künftig an allen 505 Kreuzungen der Stadt über die Ampelphasen den Verkehr regeln.

Derzeit werden die Ampeln noch manuell von Polizisten gesteuert. Laut Oberst Kitti Ariyanon, stellvertretender Kommandeur der Verkehrspolizeidienststelle, wurden Ampeln an 59 Kreuzungen bereits rund um die Uhr automatisch eingestellt. So sollen die Wartezeiten der Autofahrer je nach Verkehrsfluss in jeder Richtung verringert oder erhöht werden. Die Polizei wird mit der Stadtverwaltung zusammenarbeiten, um das System bald an allen Kreuzungen einzuführen. Kitti sagte weiter, die Verkehrspolizei habe mit der „künstlichen Intelligenz“ auf die Beschwerden der Autofahrer reagiert, weil die nächtlichen Wartezeiten an 50 Kreuzungen zu lang waren. Inzwischen wurden die Zeiten um 15 Prozent reduziert.