Künstliche Intelligenz ersetzt Mautschranken

Von: Redaktion DER FARANG | 18.09.20

Mautstation in Bangkok. Foto: Expressway Auhority Of Thailand

BANGKOK: Das Verkehrsministerium wird künstliche Intelligenz als Teil seines geplanten M-Flow-Systems einsetzen, das die jetzigen Schranken an Mautstraßen ersetzen und den Fahrern monatliche Gebühren in Rechnung stellen soll. Rechtliche Schritte sollen gegen Fahrer eingeleitet werden, die nicht bezahlen oder illegale Fahrzeuge benutzen.

Das neue System soll den Verkehrsfluss an den Mautstellen erhöhen. Normalerweise stauen sich die Fahrzeuge an den Schranken der Mautstellen. Verkehrsminister Saksayam Chidchob hatte das automatische Gebühreneinzugssystem ohne Barrieren angekündigt, das als Multi-Lane Free Flow oder M-Flow bezeichnet wird. Das Department of Highways (DoH) hatte das System untersucht und entwickelt, das die Video-Mauttechnologie verwendet, ein System künstlicher Intelligenz, das automatisch Fahrzeugkennzeichen erkennen kann. Es wird die Fahrzeugregistrierungen aufzeichnen, um monatlich Mautgebühren zu erheben, genau wie Wasser-, Strom- und Telefonrechnungen.

Derzeit wird nach einem Auftragnehmer gesucht, der das M-Flow-System auf dem Motorway Nr. 9, der östlichen äußeren Ringstraße von Bang Pa-in nach Bang Phli, mit zwei Mautstationen - Thap Chang 1 und Thap Chang 2 - ohne M-Pass oder Bargelderhebung installieren soll. Das DoH geht davon aus, dass das System nach dem Jahreswechsel im Januar 2021 der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Die Expressway Authority of Thailand (Exat) wird dann das M-Flow-System auf dem Chalong Rat Expressway (Ramintra-At Narong) ab Februar 2021 erproben.

Die Straßenverkehrsbehörde (DLT) und Exat haben derzeit Probleme, Bargeld von Fahrern einzusammeln, die von Mautstellen fliehen und keine Gebühr bezahlen.