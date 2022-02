Von: Björn Jahner | 17.02.22

BANGKOK: Das Office of the Royal Society (ORST) ist in die Kritik von Netizen geraten, weil die thailändische Hauptstadt zwischen dem weithin anerkannten Namen „Bangkok“ und dem offiziellen Namen „Krung Thep Maha Nakhon“ unterschieden wird. Krung Thep Maha Nakhon ist jedoch bereits seit 2001 der offizielle Name der thailändischen Hauptstadt.

Das Kabinett hat am Dienstag den Entwurf einer Bekanntmachung des Premierministeriums über die Aktualisierung der Namen von Ländern, Territorien, Verwaltungsgebieten und Hauptstädten, wie vom ORST vorgeschlagen, grundsätzlich genehmigt. Die Aktualisierung tritt erst in Kraft, wenn sie von einem Ausschuss, der für die Prüfung von Gesetzesentwürfen zuständig ist, genehmigt worden ist.

In der Ankündigung, die vom Kabinett am Dienstag gebilligt wurde, heißt es, dass der ORST-Ausschuss für das Wörterbuch der internationalen geografischen Namen, dem auch Experten des Außenministeriums angehören, die Schreibweise von Ländern, Territorien, Verwaltungsgebieten und Hauptstädten aktualisiert hat, um sie an die aktuelle Situation anzupassen. Das Gremium hat die Liste dem Büro des Premierministers zur Veröffentlichung der Bekanntmachung vorgelegt.

Der Verlautbarungsentwurf widerruft auch die Verlautbarung des Premierministers über die Namen von Ländern, Territorien, Verwaltungsgebieten und Hauptstädten vom 9. November 2001 und verwendet die Verlautbarung des ORST über die aktualisierten Namen vom 1. September letzten Jahres.

In der Aktualisierung bleibt Krung Thep Maha Nakhon der offizielle Name von Thailands Hauptstadt. Dem offiziellen Namen wird jedoch der „Bangkok“ in Klammern hinzugefügt. Das ORST aktualisierte auch die offizielle Schreibweise für andere Länder, darunter Rom und Roma für die Hauptstadt Italiens, die Änderung der Hauptstadt Myanmars von Yangon in Nay Pyi Taw und die Änderung des Königreichs Nepal in Demokratische Bundesrepublik Nepal.

Die stellvertretende Regierungssprecherin Rachada Dhnadirek sagte jedoch, dass außer den Satzzeichen nichts am Namen der Hauptstadt geändert worden sei. „Krung Thep Maha Nakhon; Bangkok“ mit einem Semikolon zwischen beiden Namen, das seit 2001 verwendet wird, wird nun in „Krung Thep Maha Nakhon (Bangkok)“ geändert, erklärte sie.

Der thailändische Name Krung Thep Maha Nakhon wird als offizieller Name beibehalten. Der Name Bangkok werde weiterhin in Klammern anerkannt, so Khun Rachada.

Auf seiner Facebook-Seite erklärte das ORST außerdem, dass beide Namen – Krung Thep Maha Nakhon und Bangkok – verwendet werden könnten, nachdem die Ankündigung der Namensänderung öffentliche Kritik hervorgerufen hatte. Nach einer Erklärung von König Rama IV. war Bangkok der alte Name von Thon Buri, der früheren Hauptstadt des Königreichs, weil sie an den Kanälen Bangkok Noi und Bangkok Yai lag. Historisch gesehen ist der Name schon seit langem gebräuchlich.

Der Gouverneur von Bangkok, Aswin Kwanmuang, sagte am Mittwoch, dass der offizielle Name der Hauptstadt – Krung Thep Maha Nakhon – in der jüngsten Aktualisierung des ORST unverändert bleibt, da er bereits seit 2001 verwendet wird. Die meisten Ausländer bezeichnen die Hauptstadt jedoch als Bangkok, merkte er an.

Kulturminister Itthiphol Kunplome sagte am Mittwoch, er sei mit dem offiziellen Namen Krung Thep Maha Nakhon einverstanden, da der Name den Ruhm der Hauptstadt widerspiegele. Er sagte, das Wort Bangkok sei meist nur in Filmen und PR-Kampagnen zu finden.

In einem Facebook-Posting sagte Somkiat Osotsapa, ein ehemaliger Wirtschaftsdozent an der Chulalongkorn-Universität, dass Ausländer Thailands Hauptstadt Bangkok nennen. „Bangkok, abgekürzt als BKK, ist die Marke des Landes. Es dauerte mehrere Jahrzehnte, bis der Name Bangkok von anderen Ländern anerkannt wurde. Erwähnen Sie gegenüber Ausländern einfach die lange Version und nennen Sie ihnen die Schreibweise, und Sie werden sehen, wie sie reagieren“, sagte er.

Prompong Yamarat, ein ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Kla-Partei, sagte, dass Bangkok und Krung Thep Maha Nakhon austauschbar seien.

Nang Mwe Phaung, ein 22-jähriger Student aus Myanmar an einer thailändischen Universität, sagte, dass es für Touristen einfacher sei, Bangkok zu sagen als Krung Thep Maha Nakhon, und fügte hinzu, dass die beiden Namen die Kommunikation zwischen Thais und Ausländern erschweren könnten.

Chyuo Tan, 27, ein Online-Lehrer aus Singapur, sagte, Bangkok sollte international verwendet werden, da die meisten Ausländer die lange Version des Namens nicht aussprechen können.

Artiya Wan, eine 25-jährige malaysische Studentin in Thailand, sagte, das Wort Bangkok sei prägnant und für Ausländer leicht auszusprechen und zu merken.

Ashit Khatun, ein Firmenangestellter aus Bangladesch, sagte, dass die Einheimischen die Stadt zwar als Krung Thep Maha Nakhon kennen, sie aber gewöhnlich kurz Krung Thep genannt wird.