Von: Redaktion DER FARANG | 14.05.19

Foto: The Nation

BANGKOK: Für in Thailand lebende Ausländer wird eine Krankenversicherung obligatorisch.

Die Versicherung muss eine Deckungssumme bis zu 40.000 Baht für die ambulante Behandlung und bis zu 400.000 Baht für die stationäre Behandlung haben. Dies ist eine der Maßnahmen, die die Regierung ergriffen hat, um die finanzielle Belastung der staatlichen Krankenhäuser durch Ausländer, von denen viele für die Behandlung nicht bezahlt haben, zu verringern. „Das Kabinett hat die neue Regelung bereits gebilligt", gab der Generaldirektor des Gesundheitsdienstes, Nattawuth Prasert-siripong, am Montag bekannt.

Laut Nattawuth gilt die neue Regelung sowohl für neue Antragsteller für das Visum O-A, das einen Aufenthalt von bis zu einem Jahr ermöglicht, als auch für diejenigen, die ihr Visum verlängern möchten. Jede Verlängerung ist ein Jahr gültig. Laut Nattawuth können Ausländer bei www.longstay.tgia.org eine gültige Krankenversicherung abschließen.

Wenn sie eine im Ausland gekaufte Krankenversicherung abschließen möchten, müssen sie sicherstellen, dass die Versicherungssumme nicht niedriger ist als vorgeschrieben. „Wir werden mit den zuständigen Behörden besprechen, wie die Gültigkeit der in Übersee gekauften Krankenversicherung überprüft werden kann", sagte Nattawuth. Auf die Frage nach Ausländern, die keine Krankenversicherung abschließen können, weil ihre Gesundheitsrisiken als zu hoch eingestuft werden, sagte Nattawuth, die zuständigen Behörden könnten in Betracht ziehen, höhere Einlagen auf Bankkonten zu verlangen, um sicherzustellen, dass sie genug zum Leben in Thailand haben.