Kostenlose Stadtrundfahrten in Prachuap Khiri Khan

Mit einer „Tram“ werden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der „Stadt der drei Buchten“ angesteuert. Foto: Tourism Authority Of Thailand

PRACHUAP KHIRI KHAN: Während des Tourismusfestivals und Rote-Kreuz-Festes (21. Februar bis 1. März) in Prachuap Khiri Khan werden zweimal täglich kostenlose Stadtrundfahrten angeboten.

Angesteuert werden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten in der „Stadt der drei Buchten“. Die Abfahrten erfolgen um 16.30 Uhr und 17.30 Uhr am Had Thong Hotel (Standort auf Google Maps). Pro Runde können 30 Personen mitfahren. Auskünfte erteilt der Tourismusverband der Provinz Prachuap Khiri Khan unter der Rufnummer 032-611.582.