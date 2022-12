Von: Björn Jahner | 03.12.22

Foto: The Nation

BANGKOK: Der internationale Flughafen Suvarnabhumi in Bangkok bietet vom 9. bis 13. Dezember 2022 kostenlose Parkplätze für Reisende an, die über das lange Wochenende zum Verfassungstag in den Urlaub fliegen.

Reisende können ihre Autos während des fünftägigen Zeitraums kostenlos in der Zone C des Langzeitparkplatzes des Flughafens abstellen, der Platz für 718 Fahrzeuge bietet.

Der Verfassungstag findet am 10. Dezember 2022 statt, aber da er in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, ist der folgende Montag – wie in Thailand üblich – ein Ersatzfeiertag.

Ein kostenloser Shuttlebus verkehrt rund um die Uhr im 15-Minuten-Takt zwischen Zone C und dem Passagierterminal.

Weitere Informationen erhalten Sie beim Parking Building Operation Center des Flughafens unter der Telefonnummer 02-132.9511 oder beim Airports of Thailand Contact Center unter der Kurzwahl 1722.