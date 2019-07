Von: Redaktion DER FARANG | 18.07.19

BANGKOK: Das Fiscal Policy Office will dem Kabinett einen Maßnahmenkatalog unterbreiten, um die Konjunktur wegen der schwächelnden Wirtschaft anzutreiben.



Laut dem stellvertretenden Ministerpräsident Somkid Jatusripitak bestehen die Maßnahmen aus einem vom Finanzministerium umzusetzenden Steuerpaket und aus Darlehen der Government Savings Bank, der Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives sowie der Small and Medium Enterprise Development Bank of Thailand. Das Wirtschaftswachstum fiel im ersten Quartal mit 2,8 Prozent mager aus, und der Rat für wirtschaftliche und soziale Entwicklung prognostiziert für das zweite Quartal ein Wachstum von nur 2,8 bis 2,9 Prozent.

Die neue Regierung werde die wichtigsten wirtschaftspolitischen Maßnahmen der früheren Regierung weiter vorantreiben, fügte Somkid hinzu, insbesondere die Werbung um ausländische Investitionen. Priorität habe die Steigerung der Staatseinnahmen, für die neue Einnahmequellen gesucht würden. Er wies aber Gerüchte zurück, wonach der Regierung die Mittel ausgehen und die Mehrwertsteuer um ein Prozent auf acht Prozent angehoben werden sollte. Eine Erhöhung der Mehrwertsteuer würde zu einer Zeit, in der sich die Wirtschaft abschwäche, negative Auswirkungen auf die Menschen haben, warnte Somkid.