Von: Redaktion DER FARANG | 26.03.24

KOH LARN: Die malerische Insel Koh Larn in Pattaya erlebte am vergangenen Wochenende einen wahren Besucheransturm. Tausende Touristen ließen sich von der Naturschönheit der Insel anziehen. Die Stadtverwaltung Pattaya musste besondere Maßnahmen ergreifen, um den Ansturm zu bewältigen.

Mehr als 5.000 bis 6.000 Besucher strömten am Wochenende auf die Insel Koh Larn, die bei Touristen aller Art äußerst beliebt ist. Angesichts dieser Besucherzahlen hat die Stadt Pattaya laut dem Bericht von "The Pattaya News" eine Sondereinheit eingesetzt, um den Touristen an den Transportknotenpunkten zwischen der Insel und dem Festland behilflich zu sein und für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen.

Beliebtes Ausflugsziel

Die Behörden rechnen damit, dass an den Wochenenden bis zu 6.000 Besucher nach Koh Larn reisen. Für ältere Touristen wurden an den Fähranlegern Golfcarts bereitgestellt, um ihnen die Fortbewegung zu erleichtern. Hafenbehörden überwachen den Bootsverkehr an den Anlegestellen. Sowohl die Behörden als auch die Bootsbetreiber führen die anhaltende Popularität von Koh Larn auf die atemberaubende Naturschönheit und die kristallklaren Gewässer zurück.

Die Vielzahl an Unterkünften, sowie die reichhaltige Auswahl an Restaurants ziehen ebenfalls viele Touristen an, sogar unter der Woche. Um den großen Andrang zu bewältigen, wurden die Fährfahrpläne angepasst, sodass nun alle 30 Minuten eine Fähre ablegt. Die Fährpreise bleiben trotz der hohen Touristenzahlen bei rund 30 Baht pro Person und Fahrt.

Maßnahmen zur Bewältigung des Ansturms

Koh Larn ist eine kleine Insel, die nur etwa 7,5 Kilometer vom Festland Pattayas entfernt liegt. Trotz ihrer geringen Größe von lediglich 4,5 Quadratkilometern beherbergt sie mehrere wunderschöne Strände, darunter den beliebten Samae Beach und den Tawanbeach. Die Insel ist ein beliebtes Ziel für Tagesausflügler aus Pattaya und Bangkok, bietet aber auch Unterkünfte für längere Aufenthalte. Neben den Stränden locken auch die zahlreichen Korallenriffe und die reiche Unterwasserwelt Taucher und Schnorchler an.