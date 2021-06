Klimawechsel bringt Hitze und wenig Regen

BANGKOK: Der Klimawechsel bedeutet für Thailand in den Monaten Mai und Juni heiße Tage und wenig Regen – obwohl das Land offiziell Mitte Mai in die Regenzeit eingetreten ist.

Laut Dr. Sutat Weesakul, Direktor des Hydro Informatics Institute (HII), fangen die vielen Hochhäuser, Beton- und Asphaltstraßen, besonders in Bangkok, die Hitze des Sonnenlichts ein. Das führt zusammen mit dem schwachen Südwest-Monsunwind, der eigentlich Regen nach Thailand bringen soll, dazu, dass die Temperaturen im Mai und Juni höher sind als im April. Die höchsten Tagestemperaturen in den letzten Wochen lagen bei 39 bis 41 Grad. Das heiße Wetter ist eine Folge des Klimawandels, wobei die schwachen La Niña-Bedingungen im frühen Teil dieses Jahres zu weniger Regen und heißerem Wetter führten.

Dr. Sutat sagte weiter, die Landwirte hätten nach der Ankündigung der Regenzeit begonnen, ihre Äcker für den Anbau vorzubereiten, aber die kombinierte Wassermenge in den vier Hauptreservoirs des Landes werde auf nur 1,6 Milliarden Kubikmeter geschätzt.

Der stellvertretende Generaldirektor der meteorologischen Behörde, Sugunyanee Yavinchan, sagt mehr Regen in Thailand ab Juli und bis zum 9. Juni in allen Teilen des Landes voraus, mit vereinzeltem Starkregen in einigen Gebieten.