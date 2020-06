Kinder proben die Rückkehr zur Schule

BANGKOK: In thailändischen Schulen finden Proben statt, um die Schüler auf den Unterricht in der Coronavirus-Ära vorzubereiten. Kinder ab drei Jahren erhalten vor der Rückkehr nächste Woche Unterricht in Hygiene und sozialer Distanzierung.

Schulen in ganz Thailand haben Klassenzimmer, Speisesäle und Spielbereiche umgebaut, um sich auf die Rückkehr der Schüler vorzubereiten, ein weiterer Schritt in Richtung Normalität, da das Land einen Monat keine Virus-Inlandsübertragung mehr gemeldet hat.

Die Wichutit-Schule in Bangkok führt seit letzter Woche einen Tag lang Übungen zum Händewaschen, zur Spielplatzetikette und zur Bildung geordneter Reihen im Abstand von einem Meter durch. Am Dienstag lud die Schule mit mehr als 1.600 Schülern Kinder im Alter von 3 und 4 Jahren ein, Gesichtsschutz für den Scheinunterricht in Klassenzimmern mit auf Schreibtischen installierten Barrieren aufzusetzen. Sie stellten sich für Temperaturkontrollen und Waschbecken an und wurden in Handreinigungstechniken und eine neue Mittagsroutine des Essens hinter Bildschirmen eingeführt.

„Das wird etwas Neues für die Kinder sein, und sie sind begeistert. Sie haben sich kooperativ gezeigt, weil die Eltern auch zu Hause den gleichen neuen Normalzustand praktizieren", sagte der Direktor der Schule, Pornnicha Chatapun, der Nachrichtenagentur Reuters. Für sie sei es jetzt ein normales Leben, und sie würden sich dabei nicht komisch fühlen.

Die Rückkehr Thailands in die Schule erfolgt aufgrund der niedrigen Infektionszahlen früher als in weiten Teilen Südostasiens.