SONGKHLA: Der Zugverkehr auf der Bahnstrecke zwischen Thailand und Malaysia wurde nach einer Bombenexplosion am Samstag unterbrochen, die einen Güterzug zum Entgleisen brachte, wie Beamte der State Railway of Thailand (SRT) am Sonntag mitteilten.

Die Explosion ließ 11 der 20 Waggons des Güterzuges entgleisen und beschädigte die Gleise im Bezirk Sadao in der Provinz Songkhla schwer, so die Polizei. Die Explosion ereignete sich am Samstag um 12.50 Uhr und wurde durch einen improvisierten Sprengsatz verursacht, hieß es. Niemand wurde durch die Explosion oder die Entgleisung verletzt.

Die SRT hat bereits drei Züge von der Strecke abgezogen: zwei von Hat Yai nach Padang Besar, Malaysia, und einen von Padang Besar nach Bangkok, sagte Royumi Maroze, der Leiter des SRT Operation Center in der Region 4.

Er führte fort, dass die SRT den Ort der Explosion weiter untersuchen und die Sicherheit auf der Strecke bewerten werde.

Panumat Phromchot, leitender Ingenieur der SRT-Abteilung für Schieneninstandhaltung in Hat Yai, bestätigte, dass ein Team von Ingenieuren am Sonntag die entgleisten Wagen und die stark beschädigten Gleise untersucht hat. Der Polizeichef der Provinz Songkhla, Maj. Gen. Wara Vechapinan, führte am Samstag Beamte, darunter auch Bombenentschärfungsexperten, zu einer Untersuchung des Tatorts.

Die Polizei vermutete, dass muslimische Aufständische hinter der Explosion steckten. Mit Anschlägen wie diesem wollen sie Touristen abschrecken und dem Wirtschaftswachstum schaden, vermuten die Beamten. Sie erklärten, dass die Regierungen von Thailand und Malaysia planten, die Strecke zwischen Hat Yai und Kuala Lumpur an Wochenenden für Touristen wieder zu öffnen. So wurde ein Probebetrieb auf der Strecke am 16. September von den Touristen gut angenommen.