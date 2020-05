BANGKOK: Laut dem Department of Disease Control (DDC) hat es bisher in Thailand keinen bestätigten Befund des Covid-19-Virus im Sperma aktueller oder genesender Patienten gegeben.

„In China gibt es ein Studienergebnis, nach dem das Covid-19-Virus im Sperma von männlichen Patienten und genesenen Patienten gefunden wurde", weiß Dr. Wirawat Manosutthi, medizinischer Berater des DDC. Die Studie komme indessen nicht zu dem Schluss, dass Covid-19 sexuell übertragbar sei. Es seien weitere Studien erforderlich. Darüber hinaus gebe es keinen Bericht über die sexuelle Übertragung von Coronaviren in anderen Ländern, und es gebe auch keinen Bericht über den Nachweis des Covid-19-Virus im Sperma aktueller oder genesender Patienten in Thailand.

Wirawat empfiehlt nach einem Bericht der „Nation“ Sex mit Kondom und mindestens 30 Tage lang Abstand zu genesenen Patienten zu halten. Das Covid-19-Virus wird durch Tröpfchen beim Husten und Niesen übertragen. Um eine Covid-19-Infektion zu verhindern, sollte jeder einen Abstand von 1,5 bis zwei Metern zwischen Personen einhalten, eine Gesichtsmaske tragen und die Hände regelmäßig für mindestens 20 Sekunden mit Seife und Wasser oder mit 70-prozentigem Alkoholgel waschen.

Thailand meldete am Donnerstag nur eine neue Covid-19-Infektion und keine weiteren Todesfälle. Ein 39-jähriger Mann in Chiang Mai, der früher in Phuket arbeitete, hatte sich infiziert. Er sah gesund aus und zeigte keinerlei Symptome. Mit Stand vom 14. Mai belief sich die Gesamtzahl der bestätigten Fälle im Land auf 3.018 – 112 Patienten sind in Behandlung, 2.850 haben sich erholt und wurden entlassen, und es gab 56 Todesfälle.