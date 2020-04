Von: Redaktion DER FARANG | 08.04.20

Die Fußball-Europameisterschaft wird nach der Verschiebung aufgrund der Corona-Epidemie, im Jahr 2021 über die Bühne gehen. Ganz egal, ob der Termin definitiv halten wird, oder nicht, fest steht, dass sich viele die Frage stellen, ob sie auch auf ihrem Thailand-Urlaub alle Spiele mitverfolgen können werden. Wir haben uns informiert, und möchten Ihnen in diesem Beitrag einige Tipps vermitteln, wie Sie das sicherstellen können. Ganz egal, in welchem Teil von Thailand sie sich befinden - ob auf einer Insel oder in einer Großstadt wie

Chiang Mai oder Bangkok, Möglichkeiten werden definitiv bestehen.

Fußball als globaler Sport - doch wo ansehen?

Längst zieht der Fußball Menschen in aller Welt in seinen Bann. Während es sich bis ins späte 20. Jahrhundert um einen Sport gehandelt hat, der vor allem in Europa und Südamerika populär war, hat Fußball längst die Herzen aller Menschen erobert. Nicht zuletzt auch in Asien Ist Fußball längst zu einem Breitensport geworden. Milliarden von Menschen sehen auch von Ländern wie Thailand Vietnam oder Indonesien zu, wenn die besten Spieler und Mannschaften der Welt gegeneinander antreten.

Die EURO 2021 ist eine solche Situation. Wenn man nun in Thailand auf Urlaub ist, ist es vielleicht aber dennoch nicht immer ganz einfach, jedes Spiel, für das man sich interessiert, auch ansehen zu können. Denn nicht jeder will vielleicht alle Spiele der deutschen Mannschaft sehen. Hier finden Sie einige Tipps, wo und auf welche Weise Sie Ihr Spiel wahrscheinlich ansehen können werden. Ein beliebter Tipp ist, einen

VPN Client zu kaufen .

Sports Bars in Thailand

Meine erste Anlaufstelle für die EURO 2021-Spiele sind Sportbars. Nahezu in jedem größeren Hotel von Bangkok oder auch Chiang Mai gibt es TV-Bildschirme, auf welchen Fußballspiel übertragen werden. Ähnliches gilt auch für große Bars. Längst hat sich auch Public Viewing zu einem globalen Phänomen entwickelt, das viele Menschen auch in Thailand anzieht. Die meisten Fällen ist es aber hilfreich, sich im Vorfeld darüber zu informieren, welche Spiele am Tag tatsächlich am Programm der jeweiligen Bar ihrer Wahl stehen. Informationen diesbezüglich finden Sie in den meisten Fällen in sozialen Netzwerken.

So kann man alle EM-Spiele garantiert in Thailand empfangen

Allerdings ist nicht immer garantiert, das immer alle Spiele in der jeweiligen Bar übertragen werden. Wenn Sie vermeiden wollen, erleben zu müssen, dass ein Spiel ihrer Lieblingsmannschaft nicht gezeigt wird und sie durch die Finger schauen, dann sollten Sie sich mit dem Gedanken beschäftigen, einen VIP Client zu nutzen.

Mithilfe eines VPN-Clients können Sie jedem Streaming-Service vortäuschen, sich an einen Ort Ihrer Wahl zu befinden. So könnten sie ein VPN Service nutzen, um eine deutsche IP-Adresse vorzutäuschen. Dies hat zufolge, dass Sie ihre Streaming-Services auch von Thailand ausnutzen können, wenn Sie diese in Deutschland angemeldet haben. Auch etwa ein Sky-Streaming-Angebot kann so ganz einfach von Thailand aus konsumiert werden. Dabei können Sie auf ein gratis Service, oder ein kostenpflichtiges Service setzen. Ein VPN kaufen ist ganz einfach. In den meisten Fällen kann man dies mit Hilfe einer Kreditkarte machen. Der VPN-Client ist, sobald der Erwerb getätigt wurde, in der Regel sofort nutzbar.

