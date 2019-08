Von: Björn Jahner | 31.08.19

Beamte der Gesundheitsbehörden der Stadt suchen den direkten Kontakt mit den an den Khlongs lebenden Menschen in Naklua, um sie über die Dengue-Gefahr aufzuklären. Foto: PR Pattaya

PATTAYA: Da die Zahl der an Denguefieber erkrankten Menschen in Pattaya im Vergleich zum Vorjahr signifikant angestiegen ist, setzt die Stadtverwaltung auf Prävention und den direkten Kontakt zu den Khlong-Gemeinschaften in Naklua im hohen Norden des Stadtgebietes.

Schwerpunkt der Aufklärungskampagne sind die Anwohner am alten Naklua-Markt und entlang dem Naklua-Kanal. Laut dem städtischen Gesundheitsamt wurde in Banglamung im Zeitraum zwischen dem 1. und 31. Juli 2019 eine Infektionsrate von 43,46 pro 100.000 Einwohner festgestellt. Der Wert entspricht 52 Fällen, darunter 22 Personen, die stationär behandelt wurden. Todesfälle durch Dengue-Fieber wurden keine festgestellt.

Gemäß den Gesundheitsbehörden befinden sich die meisten Brutstätten für Moskitolarven in Wohnungen und Häusern, weshalb deren Bewohner nachfolgende präventive Maßnahmen durchführen sollten, um eine Infektion mit dem tückischen Virus zu vermeiden.