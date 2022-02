Von: Björn Jahner | 26.02.22



PATTAYA: Die Easy ABC Sprachschule in Pattaya, die am 1. März 2008 gegründet und wegen herausragender Leistungen von der thailändischen Regierung mit den „ASEAN Awards 2016“ ausgezeichnet wurde, wird ab dem 9. März 2022 erstmals den Deutsch-A1-Unterricht auch als Live-Online-Gruppenkurs für Thais und andere thaisprachige Teilnehmer anbieten.

Der Vorteil: Der Lehrer spricht Thai, alle Erklärungen finden auf Thai statt. Darüber hinaus ist die Teilnahme weltweit möglich. Der Online-Kurs wird über den Onlineanbieter ZOOM durchgeführt, wodurch weltweiter interaktiver Unterricht (per Kamera und Mikrofon direkt mit dem Lehrer) möglich ist. Schulgründer und Inhaber Wolfgang Payer verspricht den ersten 10 Kurs­teilnehmern einen Jubiläums-Rabatt in Höhe von 50 Prozent! Der Unterricht findet montags, mittwochs und freitags von 08.00 bis 10.00 Uhr MEZ (Thai-Zeit 14.00 bis 16.00 Uhr) statt.



Ab dem 27. März beginnt der Unterricht in Thailand wegen der Umstellung auf Sommerzeit in Europa eine Stunde früher.



Die Kursdauer beträgt zwei Monate. Der gesamte Kurs wird auf YouTube aufgezeichnet und kann von den Kursteilnehmern zu jedem beliebigen Zeitpunkt angeschaut werden. Versäumte Unterrichtstage sind also kein Problem!



Bei Easy ABC kann man außer Deutschkurse auch noch Englisch-, Russisch-, Thai- und Computer-Kurse belegen. Das Angebot umfasst Gruppenkurse, Individualunterricht und Onlinekurse. Wer sich länger in Thailand aufhalten möchte, kann mir einem 1-Jahres-ED-Visum (Studienvisum) Thai lernen. Melden Sie sich gleich heute noch an und erhalten Sie 50 Prozent Rabatt! Anmeldung per E-Mail. Infos: www.easy-abc-th.com.