BANGKOK: Mehrere Behörden in der Hauptstadt und landesweit stellen einen „Vaccine Passport" bzw. ein Internationales Impfzertifikat aus.



Diese sind die internationale Seuchenkontrolle am Flughafen Suvarnabhumi, das Bamrasnaradura Infectious Diseases Unit in Nonthaburi, das Urban Institute for Disease Prevention and Control in Bang Khen (nördliches Bangkok) sowie die Büros der Abteilung für Seuchenkontrolle (Department of Disease Control) an anderen Orten. Antragsteller müssen einen Nachweis über ihre Reise vorlegen, z.B. ein Flugticket, ihren Reisepass, einen Nachweis über die Covid-19-Impfung und 50 Baht bezahlen.