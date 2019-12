Von: Redaktion DER FARANG | 18.12.19

PATTAYA: Die indische Baku-Gruppe hat das Einkaufszentrum „The Avenue“ an der Second Road auf neun Jahre gemietet und will dort ein Entertainment-Center ähnlich der „Nana Plaza“ in Bangkok schaffen.

Der Komplex soll in „Avenue Plaza“ umbenannt und Ende März eröffnet werden. Wie „Thavisa“ weiter berichtet, wird die Plaza in der Online-Werbung als „Pattayas Antwort auf Nana“ gepriesen. Hinter dem Projekt steht der in Indien geborene Baku-Eigentümer namens Sean, der seit vier Jahren in Thailand lebt. Er berichtete „Thaivisa“, in der Plaza gäbe es 39 Einheiten und 17 seien bereits vergeben. Die Größen variierten zwischen 70 und 400 Quadratmetern. Mieter müssten kein Schlüsselgeld zahlen, und die monatlichen Mieten würden weniger als ein Viertel der Kosten in der „Nana Plaza“ betragen. Sean ist davon überzeigt, dass künftig in Pattaya „niemand irgendwo anders hingehen wird“ als in sein Entertainment-Center. „The Avenue“ bietet derzeit Restaurants und Läden sowie zahlreiche leere Geschäftsräume und einen McDonald`s vor der Tür.