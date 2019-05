Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.19

BANGKOK: Ein Inder wurde von der Polizei festgenommen, weil er seine Aufenthaltsgenehmigung um mehr als 1.000 Tage überzogen hatte.

Der 25-Jährige war am 14. August 2015 in Ranong nach Thailand eingereist. Er hätte im Oktober das Land verlassen müssen. Der Inder verliebte sich in eine Thai und blieb in Bangkok. Er wurde bei einem Polizeieinsatz in Pathum Thani gegen illegal im Königreich lebende Ausländer festgesetzt. Er half seiner Freundin in deren Geschäft im Bezirk Rangsit. Der Inder wurde wegen Überziehung seines Visums angeklagt. Er kommt auf die schwarze Liste und darf Thailand zehn Jahre nicht mehr besuchen. Schlussendlich wird er in sein Heimatland abgeschoben.