Von: Redaktion DER FARANG | 20.06.19

BANGKOK: Innerhalb von zwei Jahren will die Stadtverwaltung alle Kabel von Rundfunkanstalten und Internetanbietern unterirdisch verlegen.

Laut Gouverneur Asawin Kwanmuang sollen die Arbeiten bis Juni 2021 abgeschlossen werden. Am Dienstag unterzeichnete der Gouverneur eine Vereinbarung mit der Nationalen Rundfunk- und Telekommunikationskommission über die Zahlungsweise. Denn öffentliche Gelder werden für das 20-Milliarden-Baht-Projekt nicht verwendet. Finanziert wird es durch eine Gesellschaft namens Krung Thep Thanakhom Co. Ltd., die die erforderlichen Mittel über Bankdarlehen und Vorauszahlungen der Kabel-Unternehmen aufbringt. Insgesamt werden 2.450 Kilometer Kabel an Haupt- und Nebenstraßen unterirdisch verlegt. Die Stadt wurde in vier Hauptzonen mit jeweils etwas mehr als 600 Kilometern aufgeteilt. Zwei befinden sich auf der Bangkok-Seite und zwei auf der Thonburi-Seite der Hauptstadt. Bis Ende des Jahres sollen 150 Kilometer auf jeder Seite abgeschlossen werden.