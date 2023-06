PATTAYA: Die thailändische Einwanderungsbehörde hat die Verhaftung eines mutmaßlichen Geldwäschers für eine chinesische Callcenter-Bande und eines Drogenschmugglers aus Südkorea bekannt gegeben.

Die Festnahmen von Xu W., 40, und Kim J., 26, wurden am Mittwoch (31. Mai 2023) auf einer Pressekonferenz im Brighton Grand Hotel Pattaya in Naklua bekanntgegeben.

Der Leiter der Einwanderungsbehörde, Generalleutnant Pakphumpipat Sajjaphan, erklärte auf der Pressekonferenz, dass die beiden Verdächtigen mutmaßliche Mitglieder transnationaler krimineller Banden seien und mit Interpol-Haftbefehlen gesucht würden.

Nach Aussage des Leiters der Einwanderungsbehörde werde Wei beschuldigt, rund 2,5 Milliarden Baht für eine in Kambodscha operierende Callcenter-Bande gewaschen zu haben.

Er führte fort, dass die Ermittler festgestellt haben, dass Wei am 26. Juli 2020 mit einem Touristenvisum nach Thailand eingereist sei und sich in einer Wohnanlage in Pattaya versteckt habe, wo er festgenommen wurde. Das genaue Datum der Verhaftung wurde nicht genannt.

Der Verdächtige werde aufgrund eines Haftbefehls in China gesucht und sein Visum sei annulliert worden, so Generalleutnant Pakphumpipat.

Wei wurde verdächtigt, das Geld für die Bande in Bitcoins gewaschen und das digitale Geld zurück nach China überwiesen zu haben, um Gold und Immobilien zu kaufen.

In dem anderen Fall sagte Generalleutnant Pakphumpipat, dass Kim verdächtigt wurde, von Juni 2022 bis März dieses Jahres Rauschgift per Post nach Südkorea geschmuggelt zu haben.

Laut Generalleutnant Pakphumpipat habe die Polizei in Seoul Kims Bande auffliegen lassen und über 70 Verdächtige festgenommen, jedoch sei Kim am 13. Juli letzten Jahres nach Thailand geflohen. Die Polizei in Seoul beschlagnahmte bei der Bande Drogen im Wert von 620 Millionen Won (16,3 Millionen Baht) und 19,15 Millionen Won in bar.

Der Verdächtige wurde in einer Wohnsiedlung in Na-Jomtien verhaftet.