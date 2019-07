Von: Redaktion DER FARANG | 16.07.19

BANGKOK: Im ersten Halbjahr wurden mehr neue Personenkraftwagen von der Straßenverkehrsbehörde (DLT) zugelassen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Von Januar bis Juni belief sich die Zahl der Limousinen und Transportfahrzeuge mit roten Nummernschildern, also der zugelassenen fabrikneuen Fahrzeuge, auf 1.615.524, sagte die stellvertretende DLT-Generaldirektorin Janthira Buruspat. Die Aufteilung: 405.203 Personenkraftwagen mit bis zu sieben Sitzplätzen (gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 8%), 149.985 private Transportfahrzeuge (plus 6%) und 8.573 Privatwagen mit mehr als sieben Sitzen (plus 1%). Die Behörde meldet jedoch einen Rückgang der Zulassungen von Motorrädern und Fahrzeugen des öffentlichen Nahverkehrs. In den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden 971.761 neue Motorräder bei der DLT registriert (-4%). Ein größerer Rückgang von 6 Prozent gab es mit 5.798 bei den zugelassenen Bussen. Außerdem wurden 33.885 Lastwagen zugelassen (-3%). Am 30. Juni waren landesweit 40.190.328 Fahrzeuge registriert, 21.051.977 Motorräder und 9.713.980 Privatwagen mit bis zu sieben Sitzplätzen.

Die DLT-Vizechefin erinnert daran, dass die Anmeldung eines neuen Autos jetzt einfacher und schneller ist und innerhalb eines Tages bearbeitet werden kann. Eigentümer eines neuen Fahrzeugs dürfen dieses nicht länger als 30 Tage mit einem roten Nummernschild fahren.