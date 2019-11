Illegalen Gebäuden vom Sukhawadee House droht Abriss

PATTAYA: Die Behörden haben am Donnerstag den Abriss von mehreren Gebäuden der bekannten Touristenattraktion Sukhawadee House im Norden von Pattaya angeordnet, nachdem festgestellt wurde, dass sie illegal auf öffentlichem Land errichtet wurden und Überschwemmungen verursachen, da sie bei Regen den Wasserabfluss ins Meer blockieren.

Der Besitzerin wurde eine siebenwöchige Frist gesetzt, der Anordnung Folge zu leisten. Anderenfalls werden Arbeiter der Stadt Pattaya den Abriss durchführen und in Rechnung stellen. Zu den vom Abriss betroffenen Gebäuden zählen eine Küche, die illegal auf öffentlichem Land gebaut wurde und zwei weitere Gebäude, Gebäude B und C, die ohne Genehmigung errichtet wurden.

Im Mittelpunkt der Anklage steht ein 11-Rai-Grundstück, das durch Landaufschüttung im Meer entstand und Teil des insgesamt 80 Rai großen Anwesens in Naklua ist. Denn laut Gesetz gilt Land, das durch Aufschüttung im Meer gewonnen wird, als öffentliches Land.

Die Behörden wurden vor einem Jahr auf den Fall aufmerksam, nachdem sich Anwohner bei der Stadt Pattaya beschwert hatten, dass die Besitzerin des Sukhawadee House gegen Land- und Gebäudekontrollgesetze verstoßen hätte. Zudem würden die illegalen Bauten den Wasserabfluss ins Meer bei Regenfällen blockieren, weshalb es in dem Gebiet regelmäßig zu Überschwemmung kommt.

Das Sukhawadee House gehört Panya Chotitawan, Inhaberin von Saha Farms Co. Ltd., einem der größten Geflügel-Exporteure des Landes. Bereits im letzten Jahr geriet die Touristenattraktion in die Schlagzeilen, als festgestellt wurde, dass die Umzäunung des Anwesens illegal auf öffentlichem Land errichtet wurde.