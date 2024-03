Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.24

Die Verhaftung in Pattaya beleuchtet die dunklen Geschäfte mit Immobilien und die Nutzung von Strohmännern in Thailand. Foto: Adobe/Simmittorok

PATTAYA: Ein 58-jähriger Amerikaner wurde in Pattaya verhaftet. Er steht im Verdacht, ein illegales Immobiliengeschäft betrieben zu haben. Die Festnahme erfolgte vor einem Krankenhaus in Jomtien.

Ein Amerikaner wurde nach einem Bericht von The Pattaya News kürzlich wegen seiner angeblichen Beteiligung an einem illegalen Immobilienhandel in Pattaya festgenommen. Der Verdächtige wurde beschuldigt, gegen das Foreign Business Act verstoßen zu haben, indem er als geschäftsführender Direktor eines Unternehmens tätig war, das in illegale Grundstückstransaktionen verwickelt war.

Das Department of Special Investigation (DSI) gab an, dass der Verdächtige und seine Komplizen, ein Brite und ein weiterer Amerikaner, deren Nachnamen nicht genannt wurden, eine Anwaltskanzlei sowohl in Surat Thani als auch in Phuket eröffnet hatten. Anschließend stellten sie einen thailändischen Staatsbürger ein, um verschiedene andere Unternehmen zu gründen. Diese Unternehmen wurden dann genutzt, um Anteile an Geschäften in Surat Thani und Phuket zu erwerben, was es ihnen ermöglichte, Grundstücke in den beiden Provinzen zu halten, wobei ein thailändischer Mitarbeiter die Mehrheitsbesitzstufe hielt.

Verwicklung in umstrittene Transaktionen

Laut DSI übertrugen die Verdächtigen die Anteile dieser Unternehmen an einen ausländischen Käufer, der Land von ihnen kaufen wollte. In einigen Fällen wurden die Unternehmen vollständig geschlossen, um es den ausländischen Kunden zu ermöglichen, das Eigentum zu übernehmen.

Die Verdächtigen wurden beschuldigt, als geschäftsführende Direktoren des Unternehmens tätig gewesen zu sein. Eine weitere Person, nur als eine beteiligte Frau identifiziert, wurde ebenfalls beschuldigt, Anteilsbesitz von der Firma erhalten zu haben.

Flucht und Verhaftung

Die Verdächtigen sollen geflohen sein, nachdem ihre Firma ursprünglich von einem thailändischen Gericht angeklagt worden war. Einer der Verdächtigen wurde verhaftet. Er befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam und wird den Ermittlungsbeamten, die für diesen Fall zuständig sind, übergeben. Eine sofortige Stellungnahme zu den Vorwürfen gab es nicht. Die Polizei sucht weiterhin nach den verbleibenden Verdächtigen.

Verschärfte Kontrollen in Phuket

Insbesondere in Phuket gehen die zuständigen Behörden derzeit verstärkt gegen Ausländer vor, die thailändische Strohmänner nutzen, um Land zu halten oder zu kaufen, was für ausländische Staatsbürger gegen das Gesetz verstößt. Dies geht ursprünglich auf einen viralen Fall zurück, in dem ein Schweizer Mann beschuldigt wurde, eine thailändische Frau von seinen Stufen in Phuket zu stoßen, die später als Eingriff in einen öffentlichen Strand identifiziert wurden. Infolgedessen gab es eine verstärkte Überprüfung des Grundbesitzes und der Landnahme in Phuket.