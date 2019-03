Von: Redaktion DER FARANG | 17.03.19

BANGKOK: Mehrere Hunderttausende Wähler haben bereits am Sonntag bei der Vorauswahl der Parlamentswahl bei hochsommerlichen Temperatur ihre Stimme abgegeben.

Die Wahlkommission hatte die Vorausabstimmung für den 17. März für alle Bürger angesetzt, die am kommenden Wochenende nicht an der Parlamentswahl teilnehmen können. Trotz der Hitze warteten die Frauen und Männer vor den 395 Wahllokalen landesweit. Im Bangkoker Dusit-Viertel standen mehrere hundert Soldaten in einem Wahllokal der Schule Sukhothai in der Schlange. In einigen Gegenden Bangkoks war der Verkehr stärker als sonst üblich. Die Vorauswahl lief von 8 bis 17 Uhr. Mehr als 2,6 Millionen von 51 Millionen Wahlberechtigten hatten sich für die Vorausabstimmung registrieren lassen. Alle, die sich für die vorzeitige Stimmabgabe angemeldet hatten, aber nicht erschienen, können am Wahltag nicht wählen.