Hund nach 30-Meter-Absturz unverletzt im Rucksack geborgen

Von: Redaktion (dpa) | 12.03.24

HOHE WAND: Eine Bulldogge hat in Österreich einen Absturz von 30 Metern praktisch ohne Schramme überstanden.

Das nicht angeleinte zweijährige Tier namens Luna war am Wochenende an der Hohen Wand in Niederösterreich ausgerutscht und über steiles Gelände 30 Meter tief gestürzt, wie die Polizei am Montag berichtete. Die Besitzer aus der Ukraine alarmierten über den Notruf die Bergrettung. Ein Bergretter wurde daraufhin an einem Seil zum Hund heruntergelassen. Der Spezialist packte den Vierbeiner in seinen Rucksack. Beide wurden mittels Flaschenzug aus der Wand geborgen. Der Hund blieb unverletzt, wurde aber vorsorglich zu einem Tierarzt gebracht.