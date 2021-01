Hotelanlagen am Pattayas Beach Road. Foto: Jahner



PATTAYA: Da zur Eindämmung der Covid-19-Ausbreitung bis auf Weiteres keine Besucher ohne Sondergenehmigung in die Provinz Chonburi einschließlich Pattaya reisen dürfen, die wegen ihrer hohen Fallzahlen zur „Roten Zone“ erklärt wurde, stehen die Hotels an der Ostküste weitestgehend leer.

Der Präsident der Eastern Hotel Association appelliert deshalb an den Gouverneur von Chonburi, alle Hotels der Provinz per Notverordnung rechtlich zur Schließung zu zwingen, bis der aktuelle Covid-19-Ausbruch abgeklungen ist, wie es auch beim ersten Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr praktiziert wurde. Denn eine gesetzlich angeordnete Schließung wäre die rechtliche Voraussetzung dafür, dass Hotelangestellte Anspruch auf staatliche Sozial­leistungen haben. Da die Auslastung der Hotels in der Ostküstenprovinz seit dem Inkrafttreten der Reisebeschränkungen bei nahezu Null Prozent liegt, droht der Branche erneut eine Schließungs- und Entlassungswelle.