BANGKOK: Der Staatssekretär im Gesundheitsministerium, Sukhum Karnchanapimai, wies am Montag mit einem Schreiben alle Krankenhäuser landesweit an, alle aufgenommenen Patienten auf Covid-19 zu testen.

Die Entscheidung wurde vom Ausschuss für Notfall- und medizinische und öffentliche Gesundheitsoperationen getroffen. Nach Angaben des staatlichen Centre for Covid-19 Situation Administration hat Thailand seit 15 Tagen keine neuen lokalen Covid-19-Fälle mehr gemeldet, alle bestätigten Infektionen sind importierte Fälle. So auch am Dienstag. Gemeldet wurden zwei neue Coronavirus-Infizierte. Die Thais kehrten aus Saudi-Arabien und den Niederlanden nach Thailand zurück und befinden sich in Quarantäne.