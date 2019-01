Von: Redaktion DER FARANG | 26.01.19

PATTAYA: In der Touristenmetropole haben 12.000 Condo-Apartments keinen Käufer gefunden.

Laut Colliers International Thailand, einem führenden Immobilienberater, ist der Überhang der größte seit dem Jahr 2015. Als Folge der leerstehenden Wohnungen werden in diesem Jahr nicht mehr als 5.000 neue Apartments fertiggestellt. Im Vorjahr kamen 10.239 Einheiten im Wert von 55 Milliarden Baht auf den Markt, gegenüber 2.192 in 2017. Der Bauboom war von den hohen Erwartungen an den Östlichen Wirtschaftskorridor (EC) getrieben. Phattarachai Taweewong von der Forschungsabteilung bei Colliers, warnt Bauträger vor Neubauten, denn mit der schwächelnden Weltwirtschaft könnte die Nachfrage weiter nachlassen. Die Condos konzentrieren sich vor allem auf den Stadtteil Jomtien (33.872 oder 38,3%), gefolgt von Pattaya City (21.976/24,9%), Pratumnak (14.048/15,9%), Wong Amat (11.744/13.3%) und Na Jomtien (6.699/7,6%). Bauträger haben in den letzten Jahren vor allem in Na Jomtien investiert.