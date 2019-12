Von: Redaktion DER FARANG | 13.12.19

PATTAYA: Die Gesundheitsbehörde meldet eine steigende Zahl von Chikungunya-Erkrankungen.

Im Bezirk Banglamung gab es von Januar bis Ende Oktober bereits 90 Fälle. Übertragen wird das Virus von infizierten Mücken. Ungewöhnlich viele Erkrankungen werden an der Ostküste gemeldet, so neben Pattaya in Sattahip und Sri Racha. Landesweit berichten Gesundheitsdienste in den ersten zehn Monaten dieses Jahres von 8.774 Fällen. Am meisten betroffen waren die Provinzen Pattani, Ranong, Tak, Phuket und Songkhla – vier davon liegen in Südthailand. Krankheitssymptome sind hohes Fieber, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen und Hautausschlag, etwa drei bis sieben Tage nach dem Mückenstich. Die Symptome halten zwei bis drei Tage an. Chikungunya ist im Allgemeinen nicht tödlich. Infizierte Menschen sollten kein Aspirin einnehmen und einen Arzt aufsuchen. Chikungunya wird oft mit Dengue-Fieber verwechselt.