Von: Redaktion DER FARANG | 27.03.24

BANGKOK: Eine Hitzewelle der Extraklasse rollt weiter auf Thailand zu. Die Thermometer könnten in einigen Regionen bis auf 43 Grad Celsius klettern. Der Wetterdienst warnt vor gesundheitlichen Risiken.

Laut dem Meteorologischen Dienst Thailands wird für die nächsten Tage eine extreme Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 43 Grad Celsius im Nordosten des Landes erwartet. "Thairath" berichtet, dass ein Hochdruckgebiet über dem Nordwesten für die starke Sonneneinstrahlung verantwortlich ist.

Höchstwerte von 40-43 Grad im Isaan

Die Provinzen Nakhon Ratchasima, Chaiyaphum, Khon Kaen und Roi Et müssen sich auf Höchstwerte zwischen 40-43 Grad Celsius einstellen. Tagsüber ist der Himmel wolkenfrei und es weht nur ein schwacher Wind.

Auch in Bangkok und der Zentralregion werden Temperaturen um die 40 Grad prognostiziert. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei über 60 Prozent, was die Hitzebelastung noch einmal erhöht. Gewitter und Winde bringen nur kurzzeitig Abkühlung.

Die Behörden warnen davor, die Risiken der extremen Hitze zu unterschätzen. Sonnenstich, Hitzeerschöpfung und Kreislaufprobleme können lebensbedrohlich sein. Ältere Menschen und Kinder sind besonders gefährdet.

Hitzerekorde in Thailand

Der Temperaturrekord in Thailand liegt bei 44,6 Grad Celsius und wurde am 28. April 2016 in der Provinz Tak gemessen. Im April 1960 zeigte das Thermometer in Uttaradit sogar 44,8 Grad an - allerdings ein inoffizieller Rekord.

Die gegenwärtigen extremen Wetterbedingungen haben weitreichende Auswirkungen auf Thailand. Neben der unmittelbaren Bedrohung durch Hitze und Stürme beeinflussen sie auch langfristige Faktoren wie Wasserversorgung, Landwirtschaft und Gesundheit. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert Anpassungen in vielen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens.