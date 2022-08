Historischer Tempel wird mit Flutwällen geschützt

Foto: The Nation

AYUTTHAYA: Mit mobilen, faltbaren Hochwasserschutzwällen aus Metall wollen Soldaten und Beamte des Fine Arts Department das antike Wat Chaiwatthanaram in der Provinz Ayutthaya in der Zentralebene des Landes vor dem Hochwasser des Chao-Phraya-Flusses schützen, berichtet die thailändische Tageszeitung „The Nation“ am Freitag.

Mehr als 100 Soldaten und Beamte des Fine Arts Department errichteten die 2 m hohen Metallwälle, die sich über eine Strecke von 165 Metern rund um den Tempel, der am Westufer des Chao Phraya Flusses liegt, erstrecken. Vor dem Damm wurden Sandsäcke verlegt, damit der Wasserfluss verlangsamt wird; hinter dem Damm wird eine Mauer aus Gerüsten errichtet, womit der Wall verstärkt wird.

Foto: The Nation

Das Ministerium für Katastrophenschutz und Schadensbegrenzung erklärte, der Flusspegel steige, weil der Chao-Phraya-Damm in der Provinz Chai Nat derzeit viel Wasser ablasse, womit die Überschwemmungen im Norden verringert werden sollen.

Foto: The Nation

Das Wat Chaiwatthanaram ist eine wichtige Touristenattraktion in der Altstadt von Ayutthaya, und obwohl seine Anlage Teil des Historischen Parks von Ayutthaya ist, gehört es nicht zu den Gebieten, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurden.