CHAIYAPHUM: Mit dem Einsetzen der Regenzeit präsentiert sich die Pflanzenwelt des thailändischen Nordostens wieder in den schillerndsten Farben. So veranstalten die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) und die Provinz Chaiyaphum jedes Jahr gemeinsam das „Dok Krachiao Blooming Festival“, das in diesem Jahr vom 1. Juni bis zum 30. September abgehalten wird.

Im Mittelpunkt steht dabei die namensgebende Kurkumapflanze, die von Thais „Dok Krachiao“ genannt wird und in der Provinz Chaiyaphum in den Nationalparks Pa Hin Ngam im Bezirk Thep Sathit und Sai Thong im Bezrik Nong Bua Ra Haew zwischen Juni und August in voller Blüte steht.

Wenn die Kurkumapflanze in rosa, pinker, roter oder weißer Blütenpracht erstrahlt, verwandeln sich die riesigen und ansonsten im satten Grün präsentierenden Graslandschaften der beiden Nationalparks jedes Jahr in farbenprächtigen Blumenwiesen, deren Anblick nicht nur die Herzen eingefleischter Botaniker erfreut. Die zur Gattung der Ingwergewächse zählende Pflanze hat eine große wirtschaftliche Bedeutung für Provinz. Ihre ungewöhnliche Form, Farbenvielfalt, ihr dekorativer Nutzen sowie die vergleichsweise lange Haltbarkeit, machen sie zu einem absoluten Verkaufsschlager, der heutzutage in alle Welt exportiert wird.

So erscheint es mehr als verständlich, dass die Einwohner der Provinz die Kurkumapflanze während des Festivals einer breiten Öffentlichkeit präsentieren möchten und zu Recht stolz auf „ihre“ Dok Krachiao sind, die bei den hier vorherrschenden feuchten Bodenverhältnissen und klimatischen Bedingungen perfekt gedeiht. In Zusammenarbeit mit der TAT, werden viele Aktivitäten rund um die Pflanze angeboten. Darunter Ausflüge und Trekkingtouren zu den Kurkumafeldern und die den Pa-Hin-Ngam-Nationalpark umgebenden Felsformationen. Für Unterhaltung sorgen viele musikalische Darbietungen und eine Blumenmesse mit Volksfestcharakter, auf der neben Dok Krachiao in den verschiedensten Variationen auch viele lokalerzeugte Produkte zum Kauf angeboten werden.

Auskünfte erteilt das TAT-Lokalbüro in Nakhon Ratchasima, Tel.: 044-213.030, 044-213.666. E-Mail: tatsima@tat.or.th. Weitere Infos gibt es auf der Webseite der TAT auf Englisch: goo.gl/sai5zq.